Giffoni teatro, martedì "Cuori scatenati" con Sergio Muñiz

(ANSA) - SALERNO, 18 MAR - Penultimo appuntamento alla Sala Truffaut di Giffoni Valle Piana (Salerno) per la XIII Stagione Invernale di Prosa di Giffoni Teatro, promossa dall'Associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro.

Martedì 21 marzo alle 21 in scena lo spettacolo "Cuori scatenati", esilarante pièce scritta e diretta da Diego Ruiz, che ne è interprete con Sergio Muñiz, Francesca Nunzi, e Maria Lauria.

Le scene dello spettacolo, prodotto da Carpe Diem Produzioni, sono di Mauro Paradiso, il disegno luci di Fabrizio Sensini, le musiche di Stefano Magnanensi, i costumi di MMDV.

Giffoni Teatro si concluderà martedì 18 aprile con "L'erba del vicino è sempre più verde", la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da uno dei volti più amati e apprezzati dello spettacolo italiano, Carlo Buccirosso. Lo spettacolo del 21 andrà in scena alle 21 alla Sala Truffaut della Cittadella del Cinema. (ANSA).