Fi: Campania; Martusciello, grande apertura a società civile

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "La grande apertura di Forza Italia alla società civile sarà la grande novità dei prossimi mesi". Lo ha detto il coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, Fulvio Martusciello, parlando a margine di un appuntamento elettorale che si è tenuto oggi a Napoli in vista delle prossime amministrative alla presenza del ministro Antonio Tajani e di diversi parlamentari.

In vista del prossimo appuntamento elettorale Martusciello ha detto che il partito "ha fatto scelte con largo anticipo, non ripetendo gli errori che sono stati fatti negli anni passati e cercando di trovare l'accordo con gli alleati, scegliendo persone che hanno la nostra idea politica oppure che vengano dalla società civile".

Sulle assenze di alcuni esponenti Martusciello ha detto di aver visto invece all'incontro "grandissimo entusiasmo e grandissima partecipazione. Siamo consapevoli del ruolo che avremo nell'alleanza qui in Campania. Siamo il partito moderato, che è capace di dare delle risposte concrete". (ANSA).