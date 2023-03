Comuni: Buonajuto (Anci), norma cdestra? Colpo di mano

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 18 MAR - "Credo che questo Governo debba stare accanto ai sindaci con atti concreti e non con questi colpi di mano". Così Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vice presidente nazionale dell'Anci commenta la norma del centrodestra che non prevede ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, se il candidato sindaco ha il 40% dei voti.

"La legge per l'elezione del sindaco è una legge che consente governabilità, che avvicina i cittadini alla politica perché consente loro di scegliere direttamente chi governerà la città" spiega Buonajuto. "Penso, piuttosto, che dovremmo poter scegliere il premier con lo stesso metodo. Quindi, con una legge che possiamo definire 'Legge del Sindaco d'Italia' perché avvicinerebbe i cittadini alla politica e ridurrebbe l'astensionismo, consentendo a ognuno di poter scegliere direttamente il premier e non condizionandolo a cosiddette dinamiche di Palazzo. Penso che il Governo debba pensare seriamente a stare accanto ai sindaci che ogni giorno cercano di garantire i diritti essenziali ai propri cittadini. E non con colpi di mano". (ANSA).