Avellino, martedì la 'Giornata internazionale delle Foreste'

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Nell'auditorium della Bper Banca al Centro Direzionale di Collina Liguorini in Avellino, martedì prossimo con inizio alle 9,30, si terrà la "Giornata internazionale delle Foreste - Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico e forestale della Campania", organizzato dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Campania".

L'evento intende celebrare la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita il 21 dicembre 2012 con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), e sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche della tutela e valorizzazione delle risorse forestali, che formano anche un inscindibile e prezioso connubio con le risorse idriche, sulle quali è necessario porre massima oculatezza per la gestione sostenibile delle stesse.

Oltre alla partecipazione dei rappresentanti istituzionali, saranno presenti anche gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, che potranno trarre spunti preziosi anche in materia di orientamento circa il loro prosieguo universitario.

Infine, la partecipazione ai lavori della giornata darà anche diritto al riconoscimento della formazione continua e all'attribuzione dei crediti formativi da parte della Federazione dei dottori agronomi e forestali e dei Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici e agrotecnici laureati.

