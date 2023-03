Sequestrati 15 quintali di salumi nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 17 MAR - Prodotti alimentari congelati e sottovuoto in cattivo stato di conservazione, privi di etichettatura e anche scaduti: il titolare di un salumificio di Baiano, in provincia di Avellino, è stato denunciato dai carabinieri forestali nel corso di controlli per la sicurezza alimentare effettuati in collaborazione con il personale dell'ispettorato centrale della tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari di Salerno. Complessivamente sono stati sequestrati oltre quindici quintali di carne suina e salumi per un valore complessivo di dieci mila euro. Nel corso delle verifiche è anche emerso che l'imprenditore, in qualità di custode giudiziario, non aveva provveduto alla regolare conservazione di circa trenta quintali di salumi precedentemente sottoposti a sequestro amministrativo. (ANSA)