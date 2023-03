Sequestrate bandiere con terzo scudetto del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - C'è la bandiera che celebra il terzo scudetto (ancora da conquistare matematicamente) del Napoli ma anche gli altri vessilli che inneggiano alla squadra azzurra. Abusivi. I Carabinieri della compagnia di Casoria hanno effettuato un servizio a largo raggio nella cittadina a nord Napoli e ad Afragola.

I militari hanno sanzionato un uomo del posto che aveva messo in vendita abusivamente nella rotonda di via Giovanni Pascoli - suolo pubblico - bandiere, sciarpe e doversi gadget sportivi. La merce è stata sequestrata.

Contrasto all'illegalità diffusa che è continuata poco più tardi quando i carabinieri hanno sorpreso a via Principe di Piemonte un 48enne mentre accendeva la miccia di 2 batterie di fuochi d'artificio. L'uomo è stato denunciato. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni (ANSA).