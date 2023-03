Scoperta officina meccanica senza la vasca prefiltraggio

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Avrebbe gestito una officina meccanica dove c'erano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da guaine, da tre bidoni di olii esausti, pezzi di motore, inoltre l'attività era priva di vasche di prefiltraggio e disoleazione. per questo motivo i carabinieri della stazione carabinieri forestale di Castellammare di stabia, hanno denunciato un meccanico del posto.

Dovrà rispondere di illecito smaltimento dei reflui dell'attività produttiva che, per i militari, confluivano direttamente in fognatura. L'attività è stata posta sotto sequestro. (ANSA).