La Commissione cultura della Camera a Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - La scelta di Capodimonte a Napoli come prima tappa del tour nei Musei italiani della commissione cultura della Camera "è un segno importante". Lo ha detto il direttore di Capodimonte Sylvain Bellenger al termine del giro con i parlamentari. Della delegazione facevano parte il presidente Federico Mollicone (FDI) e i deputati Gaetano Amato (M5S), Maria Elena Boschi (Azione-Iv), Gerolamo Cangiano (FDI) e Rita Dalla Chiesa (FI).

"Oggi la presenza della Commissione Cultura vuol dire che il Parlamento ha deciso di dare a Capodimonte visibilità e capire bene il nostro masterplan di Capodimonte 2025 con progetti di arte contemporanea, fotografia, porcellana, Collezione Farnese, ma anche passando per la mostra al Louvre che è marketing per noi. Ci sono poi le nostre sfide contemporanee con il fotovoltaico e l'acqua, ricordo che qui, infatti, l'irrigazione del bosco è fatta con acqua interamente piovana. Uniamo storia e contemporaneità. Siamo un museo universale".

Al termine della visita Bellenger ha idee chiare su cosa servirebbe a Capodimonte dal governo: "Tengo a vedere - ha detto - questo Masterplan 2025 di Capodimonte realizzato, con la collezione Ruma sostenuta per allestirla nella Palazzina dei Principi, e per farlo servono fondi; ma anche la casa di fotografia di Mimmo Jodice in un edificio restaurato, ma con realizzazione e allestimento museale non ancora finanziati. Mi auguro che sia giunto bene il messaggio, per l'importanza di conservare a Napoli la collezione Ruma e creare a Capodimonte la prima casa della fotografia nel Sud, sarà l'unica in Italia oltre a quella di Milano".

Bellenger ha parlato nel parco mentre gli aerei passavano a bassissima quota come avviene da sempre, tema su cui si cerca una via d'uscita: "Ci sono studi molto avanzati - ha commentato - su questo tema. Domani ho un incontro con l'ad di Gesac che è anche grande sponsor del nostro Museo. Capodichino e Capodimonte sono vicini e troveremo soluzioni, certo non immediate (ANSA).