Acquisti on line, denunciati due truffatori nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 17 MAR - Ancora truffe on line consumate ai danni di acquirenti attratti da inserzioni sui social network estremamente convenienti. Nella rete è caduto un giovane agricoltore dell'Alta Irpinia che ha versato seicento euro versati su una carta prepagata per acquistare attrezzi di lavoro. La merce non è mi arrivata e a transazione avvenuta, il venditore, residente in provincia di Taranto, si è reso irreperibile ma è stato successivamente individuato e denunciato a piede libero per truffa dai carabinieri di Lacedonia (Avellino). Vicenda analoga a quella consumata ai danni di un giovane di Quindici, in provincia di Avellino, che sempre su carta prepagata ha versato oltre trecento euro per l'acquisto di un mixer video inesistente. Anche in questo caso il truffatore è stato individuato e denunciato: si tratta di un 4oenne residente in provincia di Catania. (ANSA)