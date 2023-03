A Napoli sindaci in campo contro l'autonomia differenziata

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - La presenza di tanti sindaci a Napoli "è un segnale forte che viene dalle città e dai piccoli Comuni. Si vuole mandare un segnale al Paese che lo stesso Paese si regge perché rappresentano le comunità, erogano i servizi di prossimità e quindi qualsiasi riforma si fa non può non partire dai Comuni". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha introdotto l'assemblea che i sindaci del centro sud, con Anci e Ali, hanno tenuto a Napoli, nella sala di Santa Maria La Nova, sul tema dell'autonomia differenziata "Noi stiamo dando un grande messaggio di democrazia - ha aggiunto Manfredi - ma chiediamo grande attenzione al Governo e al Parlamento che non devono dimenticare i Comuni perché dimenticare i Comuni significa dimenticare i cittadini".

Il timore di Manfredi è che con "la riduzione dei trasferimenti saranno i Comuni - e tantissimi quelli che sono in dissesto o predissesto, e non solo al Sud - ad essere maggiormente danneggiati".

"Non vedo perché questo tema si discuta con le Regioni e i Comuni non possano essere al tavolo del negoziato", ha aggiunto Manfredi ricordando che lo schema di autonomia differenziata anche se è stato approvato dal Governo "deve andare in Parlamento: i parlamentari sono stati eletti dai cittadini e devono guardare gli interessi dei cittadini, non difendere una posizione ideologica che poi danneggia le comunità" (ANSA).