Sorpresi con la droga, arrestati in quattro

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - Quattro napoletani, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati arrestati per concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

I fatti risalgono a ieri mattina, quando gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Squadra mobile, a Porta Nolana, hanno fermato una donna trovata in possesso di 21 grammi di marijuana e tre uomini sospetti. Le indagini e i controlli compiuti subito dopo hanno portato al rinvenimento di quasi 8 chili di marijuana, materiale per il confezioamento della droga e quasi cinquemila euro in contanti. (ANSA).