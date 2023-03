Piantedosi,forze di polizia a Napoli hanno evitato il peggio

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - "Solo grazie alla consueta competenza, all'equilibrio e alla concretezza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati dalle autorità di pubblica sicurezza, si sono evitati danni più gravi a persone e cose, che la deprecabile violenza di alcuni gruppi di teppisti avrebbe potuto causare". Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sugli episodi di ieri a Napoli.

"Al termine di due giorni di straordinario impegno - ha proseguito - desidero esprimere grande apprezzamento e gratitudine alle forze dell'ordine che hanno saputo fronteggiare, sia nel capoluogo partenopeo che all'aeroporto di Fiumicino, situazioni di grande complessità e pericolosità".

"Agli agenti rimasti feriti - ha detto ancora il ministro - va la mia solidarietà e la mia vicinanza. Sempre più spesso ricadono sulle loro spalle le conseguenze delle preoccupanti evoluzioni a cui, anche in campo internazionale, stiamo assistendo nel mondo delle frange estreme delle tifoserie.

Questo impone, a tutti i soggetti e le organizzazioni interessate, una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in campo per evitare il ripetersi di simili episodi".

Sugli scontri di ieri è intervenuto anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini. "Solo l'alta professionalità, l'equilibrio e il coraggio delle forze dell'ordine - ha detto - ha consentito di evitare il contatto tra le frange degli ultras tedeschi e la parte violenta della tifoseria napoletana che certamente avrebbe comportato ben più gravi conseguenze".

Giannini ha quindi espresso "la vicinanza al personale che ha riportato ferite e ringraziato le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che sono state impegnate sul campo senza soluzione di continuità e che ancora in queste ore stanno lavorando, a Napoli e in altre città". (ANSA).