Napoli-Eintracht: De Laurentiis, Meloni faccia legge come in Gb

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - "La politica italiana della violenza nel calcio si è sempre lavata le mani. C'è stata l'unica premier a fare qualcosa, è stata inglese, una donna, e mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso. Lo dico da tanto tempo: prendete la legge inglese e applicatela in Italia". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli sugli scontri di ieri in occasione d Napoli-Eintracht Francoforte.

De Laurentiis ha sottolineato che serve un cambiamento di norme perché "se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio - ha detto - non esiste la possibilità neanche di migliorarli. Lo stadio dev'essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima viene trasmessa al mondo, come avvenuto ieri per noi con un match visto da un miliardo di persone". (ANSA).