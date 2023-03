E' morto lo psichiatra Rotelli, braccio destro di Basaglia

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAR - E' morto questa mattina lo psichiatra Franco Rotelli, uno dei protagonisti della Riforma Psichiatrica in Italia, forse il principale dei collaboratori di Franco Basaglia. Aveva 80 anni.

Rotelli è stato dal 1979 al 1995 il direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Trieste, contribuendone alla rivoluzionaria trasformazione. Successivamente divenne Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Trieste, per poi trasferirsi, per un breve periodo, a Caserta, dove fu direttore dell'Azienda sanitaria. E' stato anche consigliere regionale in Fvg con il Partito Democratico. (ANSA).