Distretti Commercio: Avellino primo capoluogo nel Registro

(ANSA) - AVELLINO, 16 MAR - Con l'iscrizione nel registro regionale dei Distretti del Commercio, il comune di Avellino, primo capoluogo di provincia della Campania ad ottenere il riconoscimento, concorrerà con due progetti, "Le vie del Centro" e "Le vie dei Caracciolo" per l'attribuzione dei fondi regionali per il sostegno alle attività economiche per un importo complessivo di cinque milioni di euro. I due progetti ricalcano rispettivamente gli assi viari commerciali delle porte Ovest ed Est della città. In base al bando, agli gli esercizi commerciali ricadenti nei due distretti verranno assegnati punteggi sulle misure già attuate dall'amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano e l'appetibilità dei luoghi inseriti nel perimetro dei distretti.

"Un riconoscimento importante al nostro lavoro -commenta la vice sindaco, Laura Nargi- che arriva alla fine di un percorso di un anno nel quale abbiamo lavorato in forte sinergia con associazioni e stakeholders. Il bando è una occasione da non perdere soprattutto per la messa in rete delle piccole attività di prossimità che potranno strutturarsi e ottenere importanti benefici grazie a due misure che hanno visto il comune di Avellino fare da apripista". (ANSA).