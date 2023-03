A Benevento arriva Solitek, previste oltre 300 assunzioni

(ANSA) - BENEVENTO, 16 MAR - "Il gruppo Solitek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici, realizzerà un importante investimento a Benevento. A metà aprile presenteremo con i vertici aziendali il progetto".

Ad annunciarlo sono il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il presidente dell'Asi sannita, Luigi Barone, secondo cui "il gruppo realizzerà a Ponte Valentino un opificio industriale per la produzione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo con una importante ricaduta occupazionale per il territorio. Dal piano industriale sono previste, a regime, oltre 300 assunzioni".

"La bontà dell'investimento è stata sottolineata anche nel recente incontro del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso con il ministro dell'Economia e Innovazione lituana Armonaité. I due ministri hanno citato il progetto di Benevento quale esempio di grande collaborazione tra Italia e Lituania", concludono Mastella e Barone. (ANSA).