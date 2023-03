Vendono crack in movida Caserta, giovani incensurati in manette

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Due giovani di 20 e 21 anni, entrambi incensurati, sono finiti agli arresti domiciliari a Caserta dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre vendevano dosi di crack ad altri giovani consumatori nelle vie della movida.

I due pusher erano in auto quando sono stati visti da poliziotti della Squadra Mobile mentre passavano un involucro ad un soggetto che, dopo averlo ricevuto, si è dileguato nella folla. A quel punto i poliziotti hanno controllato i due occupanti dell'auto, uno dei quali ha lanciato dal finestrino un involucro in vetro, che è stato recuperato; all'interno c'erano una cinquantina di dosi di crack, e altre 35 sono state rinvenute nell'abitacolo. Per i due ragazzi è così scattato l'arresto, che è stato poi convalidato. (ANSA).