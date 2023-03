Spalletti a tifosi, 'ora siate felici e non rovinate tutto'

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "E' un grande risultato, ed è per i tifosi. Ora è importante mantenere l'atteggiamento giusto. Oggi non siamo stati qualitativi come sempre ma abbiamo eseguito bene tutte le cose, senza concedere niente e siamo stati abbastanza lucidi con la testa". Dai microfoni di Prime Video, Luciano Spalletti commente così l'ennesima vittoria del suo Napoli, il 3-0 all'Eintracht, in quetsa stagione.

Pep Guardiola ha detto che il Napoli è attualmente la migliore squadra d'Europa: che ne pensa Spalletti di queste parole del manager del City? "Non mi rendono contento per niente - risponde -. E' un giochino che si conosce quello di mettere pressione addosso agli altri. Si mette il Napoli davanti al City, ma se loro spendono 900 milioni e noi 9 un motivo ci sarà. E' un giochino per dire ti poniamo là e poi sicuramente devi cadere".

Una battuta su Osimhen, protagonista di un'altra grande prova: "è un calciatore fortissimo, che a volte ha delle interpretazioni da solista, con grandi strappi e aperture, ma poi deve riuscire a a legare con la squadra. Ora lo sta facendo, e siamo felicissimi".

Venerdì chi vorrebbe 'pescare' al sorteggio? "Fate voi". "Ma ora ai tifosi che sono felicissimi perché abbiamo raggiunto un traguardo storico - dice Spalletti - dico di non andare a rovinare in giro per la città il traguardo raggiunto. Siate felici e contenti, lasciando da parte ogni tipo di provocazione che ci possano mettere davanti. Siate felici e cantate Forza Napoli". (ANSA).