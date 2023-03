Lavoratori in nero, denunciati imprenditori nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 15 MAR - Due imprenditori della provincia di Avellino sono stati denunciati dai carabinieri per l'utilizzo di quattro lavoratori in nero e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I controlli hanno riguardato due imprese dell'Alta Irpinia, una delle quali è stata sospesa per aver impiegato lavoratori privi di regolare assunzione in misura del venti per cento del totale delle maestranze. I controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro stanno interessando tutto il territorio provinciale. (ANSA).