Gubitosi ai giovani, 'a voi il brand di Giffoni'

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - "La mia idea - annuncia il fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi - è di mettere il brand a servizio dei giovani, di ragazzi intraprendenti, di ragazzi che vogliono fare impresa. A titolo ovviamente gratuito. A cosa sto pensando? Al merchandising di Giffoni. Che può essere ulteriormente implementato, arricchito e declinato in tanti modi innovativi. Ma anche al mondo della moda per bambini e ragazzi, al settore dei comics e delle iniziative editoriali, ma ad ogni altro campo in cui si possa declinare l'inventiva ed il marketing e che possa avere una sua commercializzazione. La mia vuole essere una vera e propria chiamata alle arti, a mettersi d'ingegno per inventare nuovi modi di utilizzare il nostro brand. Ai ragazzi dico di industriarsi. Di mostrare il loro dinamismo. Ci sono tanti strumenti legislativi che possono accompagnare questa loro voglia di fare impresa. A livello nazionale o anche regionale ".

In Campania non mancano le opportunità grazie ai bandi che, con cadenza annuale, vengono pubblicati proprio per sostenere nuove startup. Si tratta di quegli avvisi che hanno reso la Regione leader a livello nazionale per qualità e quantità di startup innovative e creative.

Per partecipare c'è bisogno di aderire ad una manifestazione d'interesse ed inviare una candidatura, che potrà essere formalizzata in maniera singola o in team, indirizzando proposte e progetti a direzione@giffoni.it.

Entro il 31 maggio prossimo si potrà inviare l'idea progettuale di tipo creativo anche in forma preliminare, corredandolo da brevi note illustrative e, se necessario, da elaborati grafici.

Nel mese di giugno ci sarà un picth day dedicato a coloro che avranno inviato la candidatura, che avranno così modo di illustrare nel dettaglio la proposta e la progettualità, gli obiettivi che intendono raggiungere, gli strumenti e le azioni che si intende mettere in campo.

I progetti che saranno considerati più in linea con l'idea e gli obiettivi alla base di questa iniziativa saranno presentati a luglio nel corso di Giffoni 2023. (ANSA).