Ambiente: Pm Dda "Alunni vera e unica speranza"

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 15 MAR - "L'ambiente siete voi e il futuro di queste terre siete voi. Siete realmente la vera e unica speranza e il motivo per cui siamo qui stamattina, perché voi potete essere il cambiamento di questa terra". Così Vincenzo Ranieri, pm della Direzione Distrettuale Antimafia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in un incontro sull'ambiente promosso nell'ambito del progetto 'A scuola di sicurezza, legalità, giustizia, ambiente' che fino a venerdì 17 marzo a Ercolano (Napoli) chiama a raccolta alunni dell'istituto comprensivo 1° Rodinò e di altre scuole del territorio.

"Dovremmo cominciare a pensare che la regola è innanzitutto una forma di tutela e di protezione per noi. E possiamo vederlo nella vita di tutti i giorni. Immaginate una partita di calcio: se la si gioca senza regole è il caos. Anche nella vita di tutti i giorni, l'assenza di regole è un problema".

Il magistrato agli alunni ha poi detto: "Pretendete molto dagli altri: dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dalla scuola ma è ancora più giusto che pretendiate molto da voi stessi. E combattete perché le regole siano giuste e condivise e realmente a tutela del vostro futuro. Dovete essere cittadinanza attiva, cercare di orientare tutte le vostre scelte nel rispetto delle regole. Sappiate che quando interveniamo noi o le forze dell'ordine, è già tardi perché tante volte ci troviamo di fronte a cose brutte che sono già accadute. Invece oggi siamo qui perché quelle cose brutte possiamo e dobbiamo evitarle. Voi siete in una fase di formazione e la scuola può significare molto in termini di prevenzione". All'incontro introdotto da Eva Gable (coordinatrice e promotrice del progetto) e dal dirigente scolastico della Rodinò Velio Scarane, sono intervenuti Alessandro Abbondante ambasciatore Anter, Vittorio Giovannone Comandante Capitaneria di Porto di Torre del Greco, il sacerdote Marco Ricci presidente associazione Salute, Ambiente,Vesuvio. (ANSA)