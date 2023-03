A Caserta i nuovi marciapiedi per ipovedenti

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Sono terminati a Caserta i lavori nel cantiere di via Unità Italiana, importante arteria del centro cittadino dove è stato realizzato un nuovo e innovativo marciapiede, largo 6 metri e dotato di una pista ciclabile e di un percorso tattile per ipovedenti e non vedenti e che già da oggi è fruibile per la cittadinanza.

L'opera è stata realizzata con i fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche messi a disposizione dal Ministero dell'Interno.

E proprio il superamento delle barriere è stato un altro intervento effettuato in via Unità Italiana, dove sono state anche completamente sistemate le aiuole, con l'apposizione di piante e fiori.

Altro intervento importante, che garantirà una maggiore sicurezza per i pedoni, riguarda la realizzazione di un marciapiede nella parte antistante al Monumento ai Caduti.

"Riapriamo questa parte di via Unità Italiana - ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino - con una pista ciclabile, tanto verde, un marciapiede ampio e il totale abbattimento delle barriere architettoniche. È solo il primo passo di un programma organico di rigenerazione urbana che, tra le altre cose, porterà ad avere 18 chilometri di piste ciclabili, rendendo sempre più green la nostra città". "Abbiamo dedicato grande attenzione a questo intervento, - ha aggiunto l'Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo - realizzato in una parte importante della città e dal carattere fortemente innovativo. Abbiamo dedicato grande attenzione alle esigenze dei più deboli, rendendo questi spazi fruibili a tutti. Proseguiremo nell'opera di riqualificazione della città, con lavori che renderanno Caserta sempre più moderna, dedicando un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale". (ANSA).