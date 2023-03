Panchine letterarie e murales dedicati ai calciatori del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Dodici panchine letterarie raffiguranti i calciatori più celebri della storia del Napoli, sette murales dedicati ai 'beniamini' della squadra oggi in testa alla classifica del campionato di serie A, una statua dedicata a Diego Armando Maradona. A Calvizzano, in provincia di Napoli, è stata realizzata una villa comunale, la 'Don Peppino Cerullo', dedicata alla storia del club azzurro.

A presiedere la cerimonia il sindaco Giacomo Pirozzi. Le panchine letterarie sono dedicate a Vinicio, Juliano, Jeppson, Savoldi, Bruscolotti, Krol, Careca, Hamsik, Cavani e Mertens, Maradona e all'attuale presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis.

Nei murales compaiono Spalletti, Anguissa, Lobotka, Kim, Osimhen, Kvaratskhelia e il capitano Di Lorenzo. In favore di Diego Armando Maradona è stata realizzata anche una statua sulla panchina a lui dedicata.

"La scelta di dedicare una villetta comunale al Calcio Napoli ossia a un aspetto fortemente identitario e radicato nel vissuto dei cittadini, oltre a rappresentare un omaggio ad una realtà sportiva di grande prestigio, sottende anche all'obiettivo di rendere i fruitori più attivi per la sua cura e conservazione nel tempo, alimentando una predisposizione al senso civico e al riconoscimento del valore dei beni comuni", sottolinea Pirozzi.

(ANSA).