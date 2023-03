Operai protestano a Benevento, uno sale su un campanile

(ANSA) - BENEVENTO, 14 MAR - Un centinaio di operai della ditta Medil, che si occupa della manutenzione delle strade provinciali, hanno protestato davanti agli uffici amministrativi della Provincia di Benevento perché non hanno ricevuto lo stipendio del mese di febbraio. Uno dei manifestanti è anche salito sul campanile della chiesa di San Gennaro di Benevento, proprio di fronte alla sede della Provincia.

La ditta non ha ricevuto ricevuto il denaro perché il Tar ha annullato di recente una gara aggiudicata proprio dalla Medil.

La protesta degli operai è rientrata dopo un incontro avuto con i dirigenti della Provincia di Benevento, Angelo Giordano e Salvatore Minicozzi, che hanno assicurato il pagamento delle spettanze maturate per il mese di febbraio nella giornata di giovedì. (ANSA).