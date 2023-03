Maxi sequestro di magliette e gadget falsi del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Blitz della Polizia locale ad Arzano, in provincia di Napoli, dove è stato messo a segno un maxi sequestro di bandiere e gadget del Napoli, tutti raffiguranti il volto di Osimhen, Kvaratskhelia, e Maradona. La merce sequestrata ha un valore complessivo di 3mila euro. Gli agenti hanno anche sanzionato i venditori con multe per 11mila euro.

La filiera del falso nelle ultime settimane ha invaso oltre che la città di Napoli anche la provincia. Su via Napoli e sulla rotonda di Arzano, al confine con i il quartiere Secondigliano del capoluogo partenopeo e Casavatore, sono comparse bancarelle con sciarpe, magliette, bandiere e gadget celebrativi del tricolore.

A coordinare il blitz delle forze dell'ordine stamattina è stato il comandante della polizia locale, il colonnello Biagio Chiariello: sequestrate soprattutto magliette con il volto di Osimhen, Kvaratskhelia, e Maradona ma anche bandiere e magliette con il fatidico numero tre, oltre che gagliardetti, sciarpe, trombe e cappellini.

Dagli accartamenti è anche emerso che uno dei venditori percepiva reddito di cittadinanza. Prossimo passo, si apprende dalla polizia locale, è scovare i laboratori dove il materiale contraffatto viene fabbricato. (ANSA).