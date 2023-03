Kit per rapine nell'auto, indagini nel Napoletano

(ANSA) - BOSCOREALE, 14 MAR - Nell'auto abbandonata dopo un inseguimento, rinvenuto un kit per le rapine, con tanto di pistole a salve. Ora i carabinieri indagano. È accaduto a Boscoreale (Napoli). Qui, sulla strada statale 268, una Citroen C4, risultata poi essere stata noleggiata, è stata notata dai militari dell'Arma mentre sfrecciava ad alta velocità.A questo punto i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno avviato un inseguimento durato qualche chilometro, fino a quando le persone a bordo non hanno abbandonato l'auto in strada e soni scappati a piedi. I fuggitivi a questo punto hanno fatto perdere le loro tracce ma i militari l, continuando nelle indagini hanno trovato nel veicolo un vero e proprio kit per rapinatori: due pistole a salve, col serbatoio carico, attrezzi per lo scasso e quattro radio portatili. Il materiale è stato sequestrato: le forze dell'ordine continuano gli accertamenti per risalire ai malviventi. (ANSA).