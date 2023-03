Investito da moto, muore il presidente di Assomusica

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Il presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi Vincenzo Spera è morto la scorsa notte a Genova. Spera in serata era stato investito da una moto in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni ed era nato a Salvitelle, in provincia di Salerno. Soccorso dal personale del 118 è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove è morto al punto di rianimo del Pronto Soccorso. Vani i tentativi di rianimare il paziente dell'equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una.

Grave anche il guidatore della moto, è ricoverato all'ospedale Galliera. (ANSA).