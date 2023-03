Giro d'Italia: Irpinia pronta ad ospitare "carovana rosa"

(ANSA)- AVELLINO, 14 MAR- I temi del coordinamento delle iniziative sul territorio in vista delle due tappe irpine del Giro d'Italia sono stati al centro di un incontro promosso dal presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, con i sindaci dei comuni che saranno attraversati dalla "carovana rosa". Numerose le iniziative già messe in cantiere in vista del nove e dieci maggio prossimi, giorni nei quali sono stati già prenotati due mila posti letto. La quarta tappa del Giro partirà da Venosa (Potenza) con arrivo in montagna sull'Altopiano del Laceno nel comune di Bagnoli Irpino; il giorno successivo, partenza da Atripalda per raggiungere Salerno. "È stata una riunione proficua -ha detto il presidente Buonopane, affiancato dal presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Sabino Basso- utile a mettere in piedi il calendario complessivo delle iniziative tese a valorizzare i territori e i comuni attraversati. Al netto dell'investimento per avere le due tappe in Irpinia ( il contratto con Rcs è pari a 300 mila euro, ndr) la Provincia provvederà alla messa in sicurezza di numerosi tratti stradali di sua competenza". (ANSA)