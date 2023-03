Furti di auto e moto, due arresti nel Napoletano

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Sarebbero gli autori di tre furti di auto avvenuti nel giro di pochi giorni lo scorso mese di ottobre. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo e di una donna (dei quali non sono stati rese note le identità). I due sono accusati in concorso tra loro e, in una circostanza, con altra persona allo stato non ancora identificata, di tre furti aggravati.

Lo scorso 8, 11 e 14 ottobre le vittime si erano recate presso la stazione dei carabinieri di Vico Equense per denunciare il furto dei loro veicoli, che si trovavano parcheggiati lungo la pubblica via. Le indagini, svolte attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito ai militari dell'Arma di appurare come gli indagati avrebbero perpetrato, in concorso tra loro, i furti dell'autovettura e del ciclomotore denunciati l'8 e l'11 ottobre, mentre il solo uomo avrebbe commesso, con l'aiuto di un complice, il furto dell'altro motoveicolo avvenuto il 14 ottobre, del quale si sarebbe impossessato dopo che il proprietario lo aveva parcheggiato nei pressi dell'esercizio commerciale nel quale si era recato. La donna è stata arrestata a Pagani (Salerno), mentre all'uomo l'ordinanza cautelare è stata notificata nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino), dove lo stesso si trova per altra causa. (ANSA).