A Napoli presidio Uil a sostegno operatori Polizia locale

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Un presidio è stato organizzato a Napoli da Uil e Uil Fpl a sostegno delle rivendicazioni degli operatori della Polizia locale. La manifestazione si è svolta simbolicamente nella zona della Stazione centrale per sollecitare interventi logistici necessari a garantire una idonea sede agli agenti municipali.

Altre iniziative si svolgeranno in altre zone della città.

"Bisogna garantire mezzi e servizi - dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli - per consentire un lavoro in sicurezza e nello stesso tempo offrire un ulteriore supporto alle forze dell'ordine impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata e non sul territorio". (ANSA).