A fuoco scooter di un 15enne incensurato nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Questa notte i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Via Dante per l'incendio di uno scooter Piaggio Liberty in uso ad un 15enne incensurato di Gragnano.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire origine e matrice.

(ANSA).