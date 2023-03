Tenta suicidio in casa, 54enne salvato dai Cc nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 13 MAR - I carabinieri hanno salvato la vita ad un 54enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ha provato a suicidarsi dopo aver avvisato un parente via mail del gesto che stava per compiere. Un intervento arrivato in tempo utile per evitare il peggio, visto che quanto i carabinieri sono entrati nell'appartamento del 54enne, questi - vive da solo - era riverso sul letto ormai privo di sensi e con un busta sul viso legata stretta al collo; poggiati sul letto c'erano anche diversi coltelli, con i quali l'uomo si era procurato diverse ferite al polso e all'avambraccio nel tentativo di tagliarsi le vene. Sono stati i sanitari del 118 a rianimare l'uomo nella stanza da letto, per poi portarlo in ospedale ad Aversa.

Per entrare nell'appartamento ubicato al terzo piano, visto che la porta di casa era chiusa dall'interno, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere sono dovuti passare da una porta finestra, cui sono arrivati grazie all'autoscala dei vigili del fuoco. (ANSA).