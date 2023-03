Rubano Rolex di alcune decine di migliaia di euro,denunciati

(ANSA) - CASERTA, 13 MAR - Rubano un costoso Rolex di alcune decine di migliaia di euro a Roma ma vengono controllati, scoperti e denunciati dalla Polizia Stradale sull'A1 mentre tornano verso casa a Napoli. È accaduto nel tratto casertano dell'Autostrada del Sole, all'altezza del comune di Casagiove; una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, nel corso di servizi di vigilanza, ha controllato un'auto con a bordo due persone provenienti da Napoli con precedenti per reati contro il patrimonio, il cui atteggiamento ansioso ha spinto gli agenti a perquisire il veicolo; sono così stati trovati in un incavo un Rolex Daytona in oro bianco, del valore di circa 45.000 euro, due auricolari bluetooth, due paia di guanti e due minicellulari. Da veloci controlli è poi emerso che un orologio simile era stato rubato poche ore prima ad una persona a Roma, sulla Cristoforo Colombo. I due uomini sono stati denunciati per furto. Negli ultimi mesi la Polizia Stradale di Caserta guidata da Ludovico Mitilini ha intensificato i controlli sul lungo tratto casertano dell'A1, arrestando numerosi rapinatori e truffatori di anziani provenienti da "trasferte" al Centro e al Nord. (ANSA).