Morta anziana caduta dalle scale di casa a Sala Consilina

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 13 MAR - Non ce l'ha fatta la pensionata 75enne di Sala Consilina rimasta ferita nei giorni scorsi per una caduta dalle scale interne della propria abitazione di via Santa Maria della Misericordia.

La donna è morta dopo alcuni giorni di agonia presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Polla. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il pavimento: i sanitari avevano riscontrato sul corpo della pensionata diversi politraumi. (ANSA).