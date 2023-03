Mamma e figlio morti in casa a Posillipo, indaga la polizia

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Due persone, mamma e figlio, classe 1927 lei, 96 anni da compiere, 67 anni lui, sono state trovate prive di vita nella loro abitazione in un condominio di via Posillipo a Napoli.

A fare la scoperta nelle prime ore del pomeriggio di oggi gli uomini del commissariato di Posillipo allertati da una segnalazione al telefono di un condomino preoccupato del fatto che dei due non si avessero notizie da diversi giorni.

Quando gli agenti, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno fatto accesso nell'appartamento, hanno trovato i corpi senza vita di mamma e figlio. Sul posto, per gli ulteriori accertamenti e per risalire alla causa dei decessi, è giunta anche la Polizia Scientifica. Al momento nessuna pista viene esclusa, anche se l'ipotesi prevalente e quella che si sia trattato di un doppio decesso dovuto a cause naturali. (ANSA).