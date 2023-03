Disoccupati scendono da tetto Palazzo Reale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Sono scesi dal tetto di Palazzo Reale i disoccupati che oggi hanno protestato a Napoli per manifestare contro l'assenza di percorsi finalizzati alla loro collocazione nel mondo del lavoro. I manifestanti hanno poi proseguito in corteo in via Verdi, nei pressi della sede del Consiglio comunale di Napoli. (ANSA).