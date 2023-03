Chef ucciso a Roma, resta in carcere il killer

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Resta in carcere Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane che venerdì a Roma ha ucciso con un colpo di arma da fuoco Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti. Il gip della Capitale, al termine dell'interrogatorio, ha convalidato l'arresto disponendo il carcere per il 43enne che dopo l'omicidio si era recato dalla polizia per ammettere le sue responsabilità. Secondo quanto accerto dagli inquirenti, coordinati dal pm Mario Palazzi, il movente è legato a questioni di natura economica. Costa è stato ucciso in auto, forse al culmine di una lite. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. (ANSA).