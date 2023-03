Sala Consilina, un nuovo sentiero del Club alpino italiano

(ANSA) - SALA CONSILINA ( SALERNO), 12 MAR - Nel Salernitano un nuovo sentiero Club Alpino Italiano (Cai). Si tratta di quello "Giorgino Garone" n. 603 realizzato a Sala Consilina su iniziativa della sezione di Salerno CAI in collaborazione con la locale associazione sportiva GG Trail.

Il sentiero "Giorgino Garone" si sviluppa interamente sui Monti della Maddalena ed è percorribile in circa tre ore e mezza con dislivello di 876 metri. Completamente segnato e attrezzato, il percorso si snoda in affascinanti aree boscate lungo le quali ci si imbatte anche in panorami mozzafiato da cui si possono ammirare le vette degli Alburni, del Cervati, del Sirino e del Pollino. Il sentiero, sterrato è molto ripido, termina a quota 1467 metri dove è ubicata la Cappella della Madonna di Sito Alto.

Alla inaugurazione del sentiero hanno partecipato numerosi escursionisti del CAI, dell'associazione GG Trail e dell'associazione Alta Quota che, al raggiungimento della vetta del Monte Sito Alto, si sono imbattuti in manto di neve fresco.

