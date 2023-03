Calcio: tifosi Eintracht incidenti anche ieri con Stoccarda

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - In attesa di vedere se saranno presenti o meno alla sfida di Champions della loro squadra contro il Napoli - nonostante il nuovo divieto -, gruppi di tifosi dell'Eintracht Francoforte sono stati protagonisti ieri di scontri con i loro omologhi dello Stoccarda, a margine della partita di campionato finita 1-1. Tra le due tifoserie c'è da anni una forte rivalità, e alla fine del match ci sono momenti di paura quando gli ultras ospiti hanno sfondato il cordone di sicurezza che li divideva dai supporter dell'Eintracht. Ci sono stati tafferugli, con lanci di bottiglie e pietre. Le forze dell'ordine sono riuscite, con difficoltà, a riportare la calma dopo diverse cariche, ma ancora non hanno reso noto se ci siano stati arresti o feriti ricoverati in strutture ospedaliere.

