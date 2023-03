De Luca, fascicolo sanitario e tagli a liste d'attesa

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - La propria storia medica racchiusa in un unico fascicolo sanitario elettronico e la sfida per ridurre i tempi delle liste d'attesa con l'introduzione del cruscotto, uno strumento in grado di pubblicare un monitoraggio trimestrale dei tempi d'attesa. Sono le due iniziative - tra loro legate - messe in campo dalla Regione Campania per "fare la rivoluzione ed essere la prima regione anche sulle liste d'attesa" come promette il governatore campano Vincenzo De Luca che le ha presentate oggi.

Si parte dal fascicolo sanitario elettronico, diretta evoluzione del portale del cittadino: "Siamo i primi in Italia in questo - rivendica De Luca - su un unico portale i nostri concittadini possono usufruire di servizi come l'anagrafe o la scelta del medico di base mediante Spid o carta d'identità elettronica. Un anno fa partivamo da zero. A gennaio i referti presenti sul fascicolo erano 84mila, oggi sono oltre sei milioni, primato nazionale. E vogliamo crescere ancora, l'obiettivo è quello di riportare tutti i dati del privato accreditato oltre a quelli delle strutture pubbliche: una rivoluzione digitale. C'e' qualche resistenza da parte del privato accreditato ma abbiamo messo in chiaro che per chi non adempie agli obblighi bloccheremo i pagamenti. L'obiettivo è raccogliere in un unico documento digitale tutta la storia del singolo cittadino".

Il fascicolo, infatti, può essere utilizzato dal cittadino che può scaricare la propria storia sanitaria, dalla vaccinazione agli interventi fatti, così come dal medico che può avere in un solo documento la fotografia immediata della situazione sanitaria del paziente ma solo previa autorizzazione del diretto interessato.

Il fascicolo sanitario rientra nel più ampio progetto per il superamento delle liste d'attesa. "Attiveremo nel giro di qualche settimana il cruscotto regionale, un sistema di monitoraggio grazie al quale ogni cittadino avrà le informazioni necessarie sulle liste d'attesa". (ANSA).