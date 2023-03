Chalet a fuoco, salvata famiglia in vacanza sul Laceno

(ANSA)- AVELLINO, 11 MAR- Brutta avventura per una famiglia della provincia di Salerno che stava trascorrendo il fine settimana sull'Altopiano di Laceno, in provincia di Avellino.

Intorno alle cinque, lo chalet in Contrada Tronola nel territorio del comune di Bagnoli Irpino, in cui era ospite una coppia con i loro due bambini, ha preso fuoco. Sul posto sono giunte, con due autobotti, due squadre dei Vigili del Fuoco dal Comando provinciale di Avellino e dal Distaccamento di Montella.

Le fiamme in poco tempo hanno avvolto e distrutto la struttura in legno. La famiglia è stata messa in salvo. (ANSA)