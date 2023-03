Volata scudetto, palazzo a Napoli come una pagina delle figurine Panini

E' diventata una nuova attrazione per tifosi e per i turisti, soggetto da selfie, il palazzo nella zona della stazione centrale dove le foto dei calciatori del Napoli, sistemate sui quattro piani, fanno assomigliare la facciata dell'edificio ad una pagina dell'album figurine Panini.

Lo stop in campionato con la Lazio non ha frenato del tutto le iniziative che celebrano, con largo anticipo, la conquista dello scudetto e sono sempre più le case che espongono su balconi e finestra la bandiera azzurra.

Oltre alle foto sul palazzo, gli undici giocatori con piu' presenze e mister Spalletti, ci sono anche due stiscioni. ' Grazie ragazzi' e ' Uh 'o ciuccio vola'