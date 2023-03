Saltano corse per Ischia e Procida. A Napoli nebbia gialla

(ANSA) - ISCHIA, 10 MAR - Il notevole peggioramento delle condizioni meteo sta provocando la cancellazione di diversi collegamenti marittimi per Procida ed Ischia.

I forti venti da ovest hanno indotto le compagnie di navigazione a sospendere numerose corse di aliscafo programmate dal molo Beverello di Napoli per le due isole e risultano altresì cancellate anche alcune corse di navi traghetto operate da Porta di Massa, a Napoli.

Regolari invece al momento i collegamenti dei traghetti dal porto di Pozzuoli anche se il peggioramento del tempo previsto per la serata potrebbe avere effetti negativi sulla regolarità del servizio anche di questi ultimi.

Oggi in Campania vige l'allerta gialla. A Napoli, in particolare, è stata avvistata in città un'inusuale nebbia, per il capoluogo, che ha avvolto dalla mattinata gli edifici collinari. (ANSA).