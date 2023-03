Patrizio Oliva in scena martedì alla Sala Umberto

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Patrizio Oliva torna a teatro. Il 64enne campione olimpico di pugilato di Mosca 1980 sarà in scena alla Sala Umberto di Roma martedì 14 marzo (ore 21) con la piece "Patrizio VS Oliva", scritto assieme al nipote Fabio Rocco Oliva e tratto da 'Sparviero-La mia storia', libro firmato dai due Oliva che racconta la carriera dell'ex campione europeo dei superleggeri e welter e campione mondiale Wba nei superleggeri.

"Con nessun giornalista avrei potuto mettermi a nudo come ho fatto con mio nipote - spiega Oliva, che non è certo nuovo ad esperienze teatrali -. Dicevo sempre che dalla penna dello scrittore non doveva uscire l'inchiostro ma il sangue della mia famiglia". Ecco quindi la vita di Oliva, con un padre violento e una madre molto premurosa, un fratello che diventa pugile e che gli indica la strada, un altro fratello, Ciro, talento calcistico tanto da interessare al Napoli, che però muore a soli 16 anni.

Oggi Oliva, che è stato anche tecnico della Nazionale, guida gli Schoolboys azzurri e gestisce la palestra Milleculure nel Rione Traiano, quartiere popolare di Napoli. Lo spettacolo di martedì prossimo a Roma era già andato in scena ma poi fu fermato dalla pandemia. La regia è di Alfonso Postiglione, in scena anche l'attrice Rossella Pugliese. (ANSA).