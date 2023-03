Musica: 'Liburia Trip', il nuovo disco dei 'Brigan'

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - E' annunciata per oggi l'uscita di 'Liburia Trip (su etichetta Liburia Records), il nuovo disco dei Brigan. Il trio di musicisti campani trentenni, attivi dal 2009, include Francesco Di Cristofaro, Andrea Laudante e Gabriele Tinto (live di presentazione venerdì 23 marzo in Auditorium Novecento Napoli). A circa cinque anni dall'uscita dell'ultimo disco il gruppo ritorna con un lavoro che, si sottolinea in una nota, "ondeggia tra world music ancestrale e elettronica-trance, ponendosi non come una semplice riproposta della tradizione del basso casertano (luogo d'origine dei tre artisti) ma come creazione nel presente di un immaginario mondo ormai perduto in cui il canto, i tamburi, i flauti e il paesaggio sonico riemergono rielaborati-stratificati-frammentati con una nuova veste grazie all'uso dei circuiti digitali e dei nuovi media".

In una altalena che rievoca esperienze quali 1 Giant Leap e Lhasa De Sela, Peter Gabriel e Tinariwen, Antonio Infantino, Sacred Spirit e Tim Hecker.

Generato da una ricerca sulle tradizioni casertane e sul 'precipizio' fra linguistica dell'entroterra e nuove tecnologie, l'album Libburia Trip si modella in dieci tracce. Otto inedite, scritte in forma corale dal trio, e due rielaborazioni di episodi di ieri: la "Chiagnuta 'e Carnevale", tipica della zona di Marcianise, e il canto alla carbonara "Primavera" di Pietramelara, raccolto al tempo dal maestro Roberto De Simone e pubblicato nel 1979 nei suoi "Canti e tradizioni popolari in Campania". Il mosaico narrativo che compone i frammenti dell'album tocca tematiche del mondo rurale di Terra Felix con linguaggi attuali: dalla coltivazione della canapa al rituale di morte e rinascita figlio del Carnevale, inseguendo aspetti devozionali del culto mariano e percezioni sull'ambiente.

"L'aspetto ritmico ostinato, che mantiene intatto il nucleo della tradizione di Terra Felix, unendo in maniera simbiotica tamburi e elettronica crea - si evidennzia ancora - una nuova pulsazione, un sound ibrido che si innesta su tessiture sintetiche, con voci e field recording. Emerge un lavoro sottile tra forma e decostruzione in un articolato intreccio di rapporti tra ceneri del passato e tempo presente". (ANSA).