Mobilitazione per il Metropolitan, c'è anche l'attore Gallo

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Cresce il numero di partecipanti previsti per la mobilitazione cittadina di domenica 12 marzo, alle ore 10.30, all'ingresso di via Chiaia del Metropolitan, per salvare lo storico cinema dallo sfratto, organizzato dal deputato dell'alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli. Tra essi ci sono anche alcuni nomi illustri come quello dell'attore Massimiliano Gallo che presenzierà all'evento e del consigliere regionale Roberta Gaeta. Prevista la partecipazione della I Municipalità.

"Ci fa davvero molto piacere che sempre più persone si stiano unendo a questa iniziativa perché la città ha bisogno di unità di intenti, ha bisogno di difendere la sua identità ed i suoi presidi culturali. Lotteremo fino alla fine affinché il Metropolitan resti aperto!", le parole di Borrelli. (ANSA).