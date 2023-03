Matteo Paolillo, da Mare Fuori a Origami all'alba ai vertici hit

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La sigla Mare Fuori, canticchiata ovunque, è parte del successo della serie tv arrivata alla terza stagione. E ora è una hit anche il nuovo singolo dello stesso autore, che nella fiction è Edoardo Conte: pubblicato in digitale lo scorso 24 febbraio, "Origami all'alba" è firmato da MATTEO PAOLILLO - ICARO che sta scalando le classifiche musicali, posizionandosi in top 5 nella chart ufficiale Fimi/Gfk.

La canzone, scritta in collaborazione con Clara Soccini e prodotta da Lolloflow, è stata presentata in anteprima nelle ultime puntate della nuova stagione, disponibile on-demand su RaiPlay e attualmente in onda su Rai2. Il video ufficiale del brano vede la partecipazione dei protagonisti di Mare Fuori, un cast eccezionale che sta vivendo una grande popolarità e su YouTube, a poche ore dalla pubblicazione, è già entrato nella Top 10 delle tendenze di YouTube.

"Origami all'alba" racconta di un addio, di un amore che finisce, di una separazione per il bene di chi si ama. È questo il significato più profondo celato dietro la metafora dell'alba che inesorabilmente lascia spazio al tramonto, rendendo speciale e profondo un brano che sin dalla sua prima presentazione ha avuto un enorme successo anche sulle piattaforme social. (ANSA).