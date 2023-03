Libri:La Donna Tessitrice,i passi avanti e indietro sulla parità

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - "Il libro 'La Donna Tessitrice' è un'interpretazione della funzione della donna nella società a partire dal mito di Penelope, la tessitrice per antonomasia, fino all'età contemporanea in cui ogni donna consapevolmente, ma non sempre, riveste ancora quel ruolo. Nell'excursus che attraversa i secoli viene proposto per ogni epoca uno stereotipo di donna, ma anche il suo 'controstereotipo'", quasi sempre zittito dal sistema in maniera violenta". E' uno dei passaggi della presentazione della pubblicazione di Teresa Civitella (MReditori) che avviene oggi, 10 marzo (ore 19) a Trecase (Napoli) nell'oratorio Don Giuseppe Tortora del Santuario parrocchiale "S. Maria delle Grazie e San Gennaro" retto da don Salvatore Scaglione.

L'evento, promosso dall'associazione culturale Prometeo, rientra tra le iniziative del ciclo "La cultura sotto il Vesuvio" che il sodalizio, presieduto dal giornalista Francesco Manca, ha tra le sue finalità per 'promuovere "la cultura come motore etico e di sviluppo anche economico della società e del territorio vesuviano in particolare". L'incontro, si sottolinea, "intende affrontare il tema della violenza sulle donne e della parità di genere".

Nella pubblicazione "vengono ripercorse le tappe della faticosa conquista dei diritti, per poter suggerire una riflessione sulla condizione attuale della donna in Occidente come in Oriente: a fronte dei 'passi avanti' fatti sul piano giuridico, sociale e politico, quanti 'passi indietro' possiamo contare sul piano della effettiva realizzazione dei diritti conquistati?". Il libro di Civitella, docente di Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca nel Liceo classico "Gaetano De Bottis" di Torre del Greco, è occasione, si rileva, "per affrontare questo fenomeno, ancora presente nelle pagine di cronaca e discutere di quale ruolo debbano avere la scuola, i media, i social network per contrastarlo". L'evento sarà introdotto da Salvatore Belardo, vicepresidente dell'associazione Prometeo. Con l'autrice converseranno Manca e Felicio Izzo, già preside del Liceo Statale "Giorgio de Chirico" di Torre Annunziata. Le letture dei brani del libro saranno a cura del Gruppo artistico Prometeo. (ANSA).