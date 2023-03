Investirono pedone, denunciati due giovani

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - A Portici i Carabinieri della locale casewrma hanno denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali gravi due persone di 18 e 22 anni. Le indagini dei carabinieri coordinati dall'autorità giudiziaria hanno permesso di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza" nei confronti dei due - originari di Ercolano e Portici - che nel pomeriggio dello scorso 4 marzo, mentre stavano percorrendo vicolo Sant'Antonio a bordo di uno scooter, avrebbero investito un 42enne del posto che stava attraversando la strada.

Alla vittima non fu prestato soccorso e gli investitori fuggirono lasciando a terra il pedone che, trasferito dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, riportò ferite alla testa, al naso e alla bocca per una prognosi di 10 giorni.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare e sequestrare lo scooter e gli indumenti utilizzati nel momento dell'investimento. (ANSA).