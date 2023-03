In area vicino casa aveva vecchi elettrodomestici,denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Nell'area di pertinenza della sua abitazione aveva depositato numerosi vecchi elettrodomestici ormai fuori uso ed altri rifiuti classificati pericolosi. Per questo motivo un 60enne di Giugliano è stato denunciato. I controlli sono stati eseguiuti dai carabinieri forestale di Pozzuoli, insieme ai militari della Compagnia di Giugliano e a quelli dell'Esercito che nelle scorse ore sono stati impegnati in una vasta operazione di controllo nel territorio del comune di Giugliano. L'area di circa 1300 metri, dove c'erano dei vecchi condizionatori non pù utilizzabili, è stata sottoposta a sequestro. Anche i rifiuti che dovranno essere raccolti e smaltiti sono finiti sotto chiave. (ANSA).